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Toroslar'ın vahşi atları Eynif Ovası'nın çayırlarında dolaşıyor

Antalya'nın Ibradı ilçesinde tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasıyla zaman içinde doğaya bıraktığı atlar yıllar içinde çoğaldı. Atlar küçük mendereslerin oluştuğu yeşil çayırlarda özgürce dolaşıyor

Giriş: 23.01.2023 - 22:09 | Güncelleme: ABONE OL
Toroslar'ın vahşi atları Eynif Ovası'nın çayırlarında dolaşıyor
Vahşi atların sakin yaşamları
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AA

Antalya'nın İbradı ile Konya’nın Derebucak ilçeleri sınırında Toroslar'ın sunduğu doğa güzellikleri, yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor.

Ovada tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge sakinlerinin tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasıyla zaman içinde doğaya bıraktığı atlar yıllar içinde çoğaldı.

Yapımı tamamlanan ve trafiğe açılmasına sayılı günlerin kaldığı Demirkapı Tüneli üzerindeki Konya-Antalya kara yolunun ikiye böldüğü Eynif Ovası'nda, bu atlar için su ve yiyecek sorunu bulunmuyor.

Çayırların dik yamaçlarla çevrildiği doğa harikası yerde sürüler halinde yaşayan atların havadan görüntülendiği ova, güneşli günde yeşilliğiyle baharı adeta erkenden müjdeliyor.

Geçen hafta etkili olan kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı bugünlerde karın erimesiyle, küçük mendereslerin oluştuğu yeşil çayırlarda ise atlar özgürce dolaşıyor.

Belgesellere konu olan ve fotoğrafçıların görüntülemek için bölgeye geldiği atların sağlıklı görüntüsü, kendilerine duyulan ilgiyi daha da artırıyor.

Çevredeki şantiye ve yayla yolundan geçen araçlara karşı duyarsız kaldığı görülen, aralarında siyah yeleli kıratın yer aldığı gruptaki Arap atına benzeyeni ise beslendiği otlak alanda sırt üstü yuvarlandı. Atın beklenmedik bu hareketleri ise görüntülere yansıdı.

Ormanları, barındırdığı yaban hayvanları, mağarası ve ovasıyla dikkati çeken bölgenin, yeni kara yoluyla turizmde önemli bir uğrak noktası olması bekleniyor.

Gelecek günlerde trafiğe açılmasıyla İç Anadolu'yu Akdeniz'e en kısa ve konforlu yoldan bağlayacak bu güzergahın doğa turizmine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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