"HERKES BU GÜZELLİĞİ GÖRMELİ"

Şelale restoranının işletmecisi Can Şimşek ise buranın sonbaharda daha fazla ziyaretçi ağırladığını belirterek "İnsanların şelaledeki sonbahar güzelliğini keşfetmelerini arzu ediyoruz. Elimizden geldiğince bu doğal güzelliği tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun için 365 gün açığız. Şu an tam ağaçların sararıp yaprakların dökülme zamanı. Herkes bu güzelliği görmeli" ifadelerini kullandı.