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        Haberler Gündem Güncel Toroslar'da 420 litre sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Toroslar'da 420 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde 420 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:50
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        Toroslar'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
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        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada 420 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

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