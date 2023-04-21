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Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse'ün görevine son verildi

Toronto Raptors'ın başantrenör Nick Nurse ile yolları ayırdığı bildirildi

Giriş: 21.04.2023 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL
Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse'ün görevine son verildi
AA

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse ile yollar ayrıldı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 55 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Nurse'ün görevine son verildiği belirtildi.

Raptors'ta 2013-2018 yıllarında yardımcı antrenörlük yapan Nurse, sonrasında başantrenörlük görevine getirilmişti. Raptors, 2018-2019 sezonunda Nurse yönetiminde tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2019-2020 sezonunda ise NBA'de yılın başantrenörü seçilmişti.

Bu sezon 41 galibiyet, 41 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırayı alan Raptors, play-in oynamaya hak kazansa da play-off'lara kalamadı.

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