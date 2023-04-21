Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse ile yollar ayrıldı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 55 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Nurse'ün görevine son verildiği belirtildi.

Raptors'ta 2013-2018 yıllarında yardımcı antrenörlük yapan Nurse, sonrasında başantrenörlük görevine getirilmişti. Raptors, 2018-2019 sezonunda Nurse yönetiminde tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2019-2020 sezonunda ise NBA'de yılın başantrenörü seçilmişti.

Bu sezon 41 galibiyet, 41 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırayı alan Raptors, play-in oynamaya hak kazansa da play-off'lara kalamadı.