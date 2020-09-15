Toronto Raptors'tan yapılan açıklamada, 53 yaşındaki ABD'li başantrenörün sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

NBA'de geçen yıl Raptors'a tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Nurse, 2019-20 sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü de kazanmıştı.