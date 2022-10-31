İtalya Serie A'nnı 12. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya gelirken, ev sahibi Torino güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Torino'ya üç puanı getiren golleri 35'te Koffi Djidji ile 37'de Anton Miranchuk kaydetti.

Milan'ın tek sayısı 67. dakikada Junior Messias'tan geldi.

Torino'da milli futbolcumuz Emirhan İlkhan maçın kadrosunda yer almadı.

4 maçlık galibiyet serisi sona eren ve şampiyonluk yarışında yara alan Milan 26 puanda kaldı.

Torino ise aldığı bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltti.