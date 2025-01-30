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        Haberler Spor Futbol İtalya Torino Eljif Elmas'ı kiraladı! - Futbol Haberleri

        Torino Eljif Elmas'ı kiraladı!

        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ın bonservisini İtalyan ekibi Torino'ya kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:26
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        Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

        İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar bonservisini kiraladığı 25 yaşındaki Elmas, 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

        Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maçta oynadı, 1 asist yaptı.

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