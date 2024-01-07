Torino: 3 - Napoli: 0 MAÇ SONUCU
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Napoli, Torino'ya 3-0 mağlup oldu.
Serie A'da 19. hafta maçında Napoli, deplasmanda Torino ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Torino, 3-0 kazanırken maçın golleri, 43. dakikada Antonio Sanabria, 52. dakikada Nikola Vlasic, 66. dakikada Alessandro Buongiorno'dan geldi.
Napoli'de Pasquale Mazzocchi, 50. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla, Napoli, 28 puanda kalırken Torino ise puanını 27'ye yükseltti.
Günün diğer maçında ise Lazio, deplasmanda Udinese'yi 2-1 yendi.