İtalya Serie A'da başkent takımı Lazio, Torino deplasmanında özellikle son anları gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Maçın 15. dakikasında Pereira ile 1-0 öne geçen Lazio, 19. dakikada Bremer ve 24. dakikada penaltıdan Belotti'nin golüne engel olamadı. Torino, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Konuk Lazio, 49. dakikada Milinkovic-Savic ile skorda eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Torino, Lukic ile maçta bir kez daha öne geçti: 3-2. Bu gole, 90+5. dakikada Immobile'nin penaltı golüyle karşılık veren Lazio, 90+8. dakikada Caicedo'nun golüyle galibiyete ulaştı.

Torino'yu deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-3 yenen Lazio, puanını 10'a yükseltti ve 7. basamakta yer aldı. Torino ise ligdeki 4. yenilgisini yaşarken, 1 puanla 19. sırada yer buldu.