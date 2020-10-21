"MAKYAJ KOLTUĞUNDA GÖRÜNTÜM YÜZÜNDEN AĞLADIM"

Spelling, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

90210 dizisine başladığımda fazla kendime güvenim yoktu. Sonra internet trolleri (evet, o zamanlar da vardı) bana 'böcek gözlü', 'kurbağa gözlü' dediler. Gelişme çağında bir genç kız olarak böylesine mikroskop altına alınmak zordu.

Yıllarca, rol aldığım dizilerde ya da sinemalarda makyajcılara gözlerimi küçük göstermeleri için yalvardım. Makyaj koltuğunda görüntüm yüzünden çok ağladım.