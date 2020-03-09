"Torbacı" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - SAMSUN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Samsun Emniyet Müdürlüğü- Zanlıların getirilişi

Samsun'da "torbacı" operasyonunda 8 şüpheli yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 611 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 55 lira ele geçirdi.Operasyonda B.B, Y.G, H.Y.D, S.R, E.Ç, Ü.O, T.B.Ç. ve M.B. yakalandı.