"Torbacı" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - ELAZIĞ

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik narkotik köpeklerin de yer aldığı bir çalışma yürüttü.Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 30 kişi hakkında da işlem yapıldı.Aramalarda, 24 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 61 uyuşturucu hap ve bir miktar kokain ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.