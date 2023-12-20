2. TORBA YASADA NELER VAR?

Emekli ve memurların yanı sıra yeni evlenecekler, ev hanımlarının ve taşeron işçilerin gözü TBMM'de görüşülmesi beklenen ikinci torba yasada. Kritik birçok başlığı barındıracağı öngörülen torba yasa teklifinin yeni yıldan önce Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Torba yasada ise emekli ve memur maaşları, ev hanımlarına yapılacak prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na yeni torba yasayı değerlendirdi. Torba yasanın yeni yılda emekli aylıklarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacağını söyleyen Karakaş, “Aralık ayında görüşülmesi beklenen torba yasada özellikle memur maaşları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla ilgili göstergelerin şekillenmesi ilk gündemlerden biri olacaktır” diye konuştu.