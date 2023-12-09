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        Haberler Gündem Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

        Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

        Torba yasa düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinden sonra, torba yasa maddeleri ve içeriği netlik kazandı. 80 maddelik torba kanun teklifi hatırlanacağı üzere 24 Kasım Cuma günü TBMM'ye sunulmuştu. Peki, Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 23:15 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:15
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        • 1

          Torba yasa teklifine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili vatandaşlar arama motorlarında: “Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Geçtiğimiz 5 Aralık günü Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü. 80 maddelik torba yasa çalışmalarının bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

        • 3

          SSK PRİM BORÇLARINA AF GELECEK Mİ?

          Prim borçlarıyla ilgili de bir madde düzenlemede yer almadı. Ancak düzenlemeyle ilgili beklentiler sürüyor. Konuyla ilgili Habertürk'ten Ahmet Kıvanç önemli detayları okuyucularıyla paylaştı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinden satır başları;

          Emekli aylıklarına nasıl bir zam yapılacağı henüz belli değil. Kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olabilir.

          Ancak, özellikle 2021 yılından sonra hızla artan enflasyon ve buna bağlı olarak emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilmesi suretiyle yapılması nedeniyle emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağ ortadan kalktı. Yüksek kazanç üzerinden prim yatırarak uzun süre çalışan kişi ile asgari ücret üzerinden prim yatırıp asgari prim günüyle emekli olanların aylıkları arasında fark kayboldu. Emekli aylıklarında kalıcı bir iyileştirme yapılabilmesi için aylık bağlama sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi, külfet – nimet dengesini kuracak, uzun süre ve yüksek prim ödeyerek çalışmayı ödüllendirecek bir sistemin kurgulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

        • 4

          EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

          Ev hanımlarına emeklilikle iligli bir madde torba yasada yer almadı. Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.

        • 5

          TAŞERONA KADRODA SON DURUM:

          Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor. Bununla birlikte bu konuyla ilgili de bir madde torba yasada yer almadı.

        • 6

          TORBA YASADA 5 BİN TL İKRAMİYE!

          Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlayacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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