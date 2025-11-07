ENFLASYON MUHASEBESİ YOK

Ekonomi yönetimi ve iş dünyası tarafından yakından izlenen enflasyon düzeltmesi konusunun, torba teklife dahil edilmemesi dikkat çekti. AK Parti Grubu içinde yapılan değerlendirmelerde, bazı şirketlerin uygulamayı suiistimal ettiği ve ciddi vergi kaybına yol açtığı yönündeki tespitler öne çıktı.

Bu nedenle teklif metninde, enflasyon muhasebesine ilişkin bir düzenleme yer almaması kararlaştırıldı. Kulislerde, şu aşamada “erteleme olmasın, uygulama devam etsin” yaklaşımının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

Buna karşın, özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinden gelen erteleme talepleri sürüyor.

İş dünyası temsilcileri, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeği yansıtmadığını, “kâğıt üzerinde kâr” görünen firmaların vergi yüküyle karşılaştığını belirtiyor.

Hükümetin bu talep karşısında tutum değiştirip değiştirmeyeceği görüşmeleri esnasında netleşecek.Bir değişiklik olursa düzenleme önergeyle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, aksi halde Genel Kurul aşamasında gündeme gelebilecek.