TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.