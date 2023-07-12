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Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği gündemdeki yerini koruyor. En düşük emekli maaşının 22 bin 17 TL olmasına ilişkin torba yasa teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. MTV, seyyanen zam, işveren desteği gibi maddelerin yer aldığı torba yasa teklifi detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı. Güler, teklifin Meclis Plan-Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi ve Genel Kurul'dan çıkarılarak 15 Temmuz'daki maaş ödemelerine yetiştirilmesinin planlandığını açıkladı. İşte 2023 yeni torba yasa maddeleri ve Meclis'e geleceği tarihe ilişkin merak edilen detaylar...

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TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU! En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve bazı vergi artışları öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" açıklamalarında bulundu. TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR? Yeni torba yasa maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memurlara refah payı verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyordu.

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17,55'LİK MEMUR ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKARILDI En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu tabloya göre; SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77 EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti. Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak..

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EK MTV ÖDENECEK! 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek. Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak. YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK? MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek. Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.

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NET BORÇ KULLANIM TUTARI 3 KATI OLARAK UYGULANACAK Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için belirlenen net borç kullanımı tutarı, 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının 3 katı olarak uygulanacak. Teklifle, Cumhurbaşkanının akaryakıt, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin ÖTV oranlarını artırma veya indirme konusundaki yetkisinde de değişikliğe gidiliyor.

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KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIŞ Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle; kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen kazançlara tanınan istisna kaldırılıyor.

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TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI BELLİ OLDU! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti. Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. İŞVEREN DESTEĞİ AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücret desteğine ilişkin olarak "İstihdamı desteklemek amacıyla asgari ücret üzerinden işverene yapılacak devlet desteğinin aylık 500 TL'ye çıkarılmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu.

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EYT'LİLER DE YARARLANACAK Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

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SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI! AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

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8 BİN 72 TL SEYYANEN ZAM AK Parti Grup Başkanı Güler, "Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 72 TL'lik artışı öngörüyoruz.'' dedi.

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SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ! Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek. Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.