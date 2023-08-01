Yeni torba yasada neler var? Taşerona kadro, TYP, 5000 prim eşitliği, MTV...
Yeni torba yasa maddeleri, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı yüzde 25 olarak açıklanırken en düşük memur maaşı ise 22 bin 17 TL oldu. MTV ödemeleri iki katına çıkarılırken Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus olarak araç sahiplerinden ek MTV ödemesi alınacak. İşte 2023 torba yasa maddeleri...
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Yeni torba yasa maddeleri, emekli ve memur zammının belli olmasının ardından yeniden gündeme geldi. TÜİK tarafından yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon farkı emekli ve memur zammında belirleyici oldu. Emekli maaşlarına refah payı ile yüzde 25 zam gelirken en düşük memur maaşı ise 22 bin TL oldu. Seyyanen zam emekli aylıklarına yansımazken araç sahiplerinden bir defaya mahsus olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemesi alınacak. Yeni torba yasada taşerona kadro, TYP, 5000 prim eşitliği olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 2023 2. yeni torba yasa maddeleri ve içeriği...
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TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU!
En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve bazı vergi artışları öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
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TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ!
Ekonomiye ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa teklifi, 5 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Torba yasa maddeleri TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.
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YENİ TORBA YASADA NELER VAR?
Yeni torba yasada 22 bin TL'ye çıkarılması ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılması ve bir kereye mahsus olmak üzere ek MTV alınması bekleniyor.
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17,55'LİK MEMUR ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarıldı.
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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞTİ!
Memur ve emeklilerin haftalardır beklediği maaş zammı nihayet kesinleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın emekli aylıklarına da yansıtılması gerektiğine ilişkin açıklamasıyla emekli aylıklarına ilave zam beklentisi ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşmesinin ardından TBMM kulislerine, emekli aylıklarına ilave zam yapılmayacağı bilgisi yansıdı. Memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam verilmesine ilişkin kanun teklifi, emekli aylıklarına ilave zam olmaksızın kabul edildi.
Buna göre, memur maaşlarına ocak – haziran döneminde aldıkları maaşın üzerine öncelikle yüzde 17.55 oranında zam yapılacak. Bu tutara aylık 8.77 TL seyyanen zam ilave edilecek. En düşük memur maaşı eş ve çocuk yardımı dahil 11.848 TL’den 22.017 TL’ye yükselecek.
Emekli memur maaşları normalde yüzde 17.55 oranında artacaktı. TBMM’de kabul edilen kanun ile bu şekilde artırılan tutarlara ayrıca yüzde 6.34 oranında zam yapılacak. Böylece emekli memur aylıkları ocak – haziran dönemindeki tutarın üzerine yüzde 25 oranında artırılmış olacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için daha önce yüzde 19.77 olarak belirlenen zam oranı da kanunla yüzde 25’e tamamlanacak.
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SEYYANEN ZAM EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIMADI
Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın emekli memur aylıklarına yansıtılması yönünde düzenleme yapılması bekleniyordu. Ancak, Genel Kurul’daki görüşmelerde bu yönde bir değişiklik yapılmadı. Seyyanen zam memurların emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine yansımayacak.
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EK MTV ÖDENECEK!
2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek. Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.
Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.
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İKİ EŞİT TAKSİTTE TAHAKKUK ETTİRİLECEK
Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.
Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.
Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.
Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.
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YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?
MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek.
Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.
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NET BORÇ KULLANIM TUTARI 3 KATI OLARAK UYGULANACAK
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için belirlenen net borç kullanımı tutarı, 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının 3 katı olarak uygulanacak.
Teklifle, Cumhurbaşkanının akaryakıt, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin ÖTV oranlarını artırma veya indirme konusundaki yetkisinde de değişikliğe gidiliyor.
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ÖTV 6 AYLIK ENFLASYON KADAR ZAMLANACAK
Akaryakıta otomatik enflasyon ayarlaması yapılacak, akaryakıtta alınan ÖTV, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon farkı kadar zamlanacak. Cumhurbaşkanı’nın bu vergi oranını yarısına kadar artırma yetkisi bulunuyor.
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle; kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen kazançlara tanınan istisna kaldırılıyor.
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KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 25'E YÜKSELDİ
2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak.
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AYLIK 500 TL İŞVEREN DESTEĞİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “İstihdamı desteklemek amacıyla asgari ücret üzerinden işverene yapılacak devlet desteğinin aylık 500 TL’ye çıkarılmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
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SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
HAK SAHİPLİĞİ İŞLEMLERİNE E-DEVLET YOLUYLA KOLAYLIK GETİRİLDİ
Teklifle, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna geçici madde eklendi. Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki idare amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.
Duyuruda, ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gerektiğinde başvurular için en fazla 1 ay ek süre verebilecek. Başvuru sonuçları, mahallinde mülki idare amirliğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. Hak sahibi kabul edilmeyenler, 15 gün içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilecek.
Ayrıca depremlerde binaları zarar görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilmesi, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı kısıtlayıcı hükümlerden muafiyet sağlanacak.