TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?
Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.
Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.
Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.
Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.
Sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltiliyor.
Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.
Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.
Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.