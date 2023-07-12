Torba yasada neler ve hangi maddeler var? İşte içeriği ve maddeleri!
SSK, Bağ-kur maaş zammı kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesiyle torba yasa içeriği ve maddeleri gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
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Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği emekli ve memur zammının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvaenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan torba yasa kapsamında yapılan açıklamaları haberimizde derledik. İşte 2023 yeni torba yasa maddeleri ve içeriği...
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2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.
TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?
Yeni torba yasa maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memurlara refah payı verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyordu.
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TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI BELLİ OLDU!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.
Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.
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HAZİRAN AYI ENFLASYONU İLE 6 AYLIK FARK NETLEŞTİ
TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 ve 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
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TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu.
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17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak..
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EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.
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SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!
AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
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SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek.Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil