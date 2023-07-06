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Torba yasa maddeleri ve Meclis'e geleceği tarih, Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,55 olurken memur ve emeklilerin Temmuz zammı da belli oldu. Toplu sözleşme zammı ve refah payı hariç memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. Son dakika gelişmelerinin ardından gözler "Torba yasada neler var ve ne zaman çıkacak?" sorusuna çevrildi. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti. İşte 2023 torba yasa maddeleri ve içeriği...

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2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" açıklamalarında bulundu. TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR? Yeni torba yasa maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memurlara refah payı verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

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TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI BELLİ OLDU! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti. Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.

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HAZİRAN AYI ENFLASYONU İLE 6 AYLIK FARK NETLEŞTİ TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 ve 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

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TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

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SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI! AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

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SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ! Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek. Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI! En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil

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EMEKLİLERE VE MEMURLARA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ 6 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı ve toplu sözleşme zammının da eklenmesi bekleniyor. Emekli ve memur Temmuz ara zammı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının teklifiyle son şeklini alacak.

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500 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Geçtiğimiz 6 ayda 400 Türk Lirası olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 Türk Lirası olarak uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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STAJ MAĞDURLARI İÇİN EYT'DE YENİ DÜZENLEME TALEBİ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden staj mağdurlarının da yararlanmasının sağlanmasını talep etti. Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK'lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT'den faydalanmasının önü açılmalı." dedi. 90 BİN TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ? Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.