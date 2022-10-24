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Torba yasa teklifi içeriği ve maddeleri: 52 maddelik yeni torba yasa maddeleri neler, torba yasada neler var?

Torba yasada neler var? İşte maddeleri...

Ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Torba yasanın maddeleri ve yeni kararlar hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 24.10.2022 - 22:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK borçları, kısa çalışma ödeneği, icra borçları, evde bakım yardımı, kur korumalı mevduat uygulaması gibi birçok konuyu kapsayan 2022 - 2023 TBMM torba yasa maddeleri gündemdeki yerini koruyor. İşte milyonlarca kişinin yakından takip ettiği torba yasa düzenlemesinde son durum...

  • TORBA YASADA NELER VAR?

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifle; Kovid-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek. KYK kredi faizleri ödenmeyecek. 2000 TL ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması amaçlanıyor. İşverenler çalışanlarına yemek paralarını nakit ödemeleri halinde vergiden istisna olacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi.

  • TORBA YASADA NELER VAR?

    Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, torba yasa teklifine dair açıklamalarda bulundu. Peki, torba yasada neler var? İşte konuya ilişkin detaylar...

  • 2 BİN TL’DEN KÜÇÜK ALACAKLAR

    Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek." dedi.

  • COVİD CEZALARI

    Pandemi döneminde Covid-19 önlemleri kapsamında maske takmama basta olmak üzere kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi. Ancak verilen cezayı ödeyen kişilere de iade edilmeyecek.

    Mustafa Elitaş, yeni düzenlemeyle, 65 yaşını dolduran yoksul yaşlılar ile engellilere bağlanan yaşlı ve engelli aylıklarına yönelik ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi nedenlerle durumunda değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan yersiz ödemelerden kaynaklı alacak ve bunların ferilerinin terkin edileceğini belirtti.

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