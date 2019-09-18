Kad\u0131nl\u0131k ve erkeklik; annelik ve kad\u0131nl\u0131k, a\u015fk ve ili\u015fki, toplumsal roller ve bireysel \u00f6zg\u00fcrl\u00fckler\u2026 \u0130nsanl\u0131k tarihi boyunca hep tart\u0131\u015f\u0131la gelen bu meseleler Topuklu Terlik S\u00fct Yapar oyunu da ironik bir dille ele al\u0131n\u0131yor. Figen \u015eakac\u0131 n\u0131n yazd\u0131\u011f\u0131 oyun k\u0131rk ya\u015f\u0131nda epey sert bir viraja giren ve hayati bir karar\u00a0almak \u00fczere olan M\u00fcjde nin kendisine ve etraf\u0131ndakilere sordu\u011fu bir y\u0131\u011f\u0131n soruya\u00a0arad\u0131\u011f\u0131 cevaplar\u0131 sahneye ta\u015f\u0131yor. Y\u00f6netmenli\u011fini Altu\u011f G\u00f6rg\u00fc n\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131, \u0130rem Altu\u011f, Murat Danac\u0131, Murat Liman, Nilg\u00fcn T\u00fcrksever, Altu\u011f G\u00f6rg\u00fc n\u00fcn ba\u015frolleri payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 oyun 25 Ekim Cuma g\u00fcn\u00fc saat 21.00\u2019de, DasDas Sahne\u2019de ilk g\u00f6sterimini yapacak.