Topuklu ayakkabı ilk erkekler için üretildi!
Günümüzde, giyim kuşamdan aksesuarlara kadar pek çok eşya hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılıyor. Ancak, bu ürünlerin başlangıçta yalnızca erkekler için üretildiği biliniyor. Örneğin, ilk kot pantolonlar, 19. yüzyılda maden işçileri tarafından giyilmek üzere tasarlandı. İşte ilk başta erkekler için üretilen ancak sonra kadınlar tarafından kullanılmaya başlayan eşyalar
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TIRAŞ BIÇAĞI
Eski çağlarda tıraş olabilmek için köpek balığı dişleri, istiridye kabukları ve çakmak taşından yapılmış bıçaklar kullanılırdı. İlk jilet, King Camp Gillette tarafından icat edildi ve kullanılan malzeme oldukça farklıydı.
1904 yılında William Nickerson jileti karbon çeliği levhalarından üretmeyi önerince günümüzde kullanılan jiletler ortaya çıktı. İstenmeyen tüylerden kurtulmak isteyen kadınlar da diğer yöntemlere göre daha acısız ve pratik olan jieti kullanmaya başladı.
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TAYT VE KÜLOTLU ÇORAP
Tayt, yüzyıllar boyunca hem vücudu sıcak tuttuğu için hem de koruma sağladığı için kadınlar ve erkekler tarafından çeşitli isimler altında kullanılıyordu. Kovboylar, at bindikleri zaman pantolonların çabuk aşınıp yırtılmasını önlemek ve yılan ya da örümcek sokmasından korunmak için tayt kullanırdı.
19. yüzyılın sonlarında ise çeşitli milletlerin askerleri, bacaklarını korumak, kir ve çamurların ayakkabılarına girmesini önlemek için tercih ediyordu.
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EL ÇANTASI
İlk başlarda el çantaları erkeklerde para taşımak için kullanılıyordu. Hatta çok kullanışlı olduğu için erkekler arasında uzun süre rağbet gördü.
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TOPUKLU AYAKKABI
Topuklu ayakkabıların tarihi 15. yüzyıl İran'ına dayanıyor. İranlı askerler, yüksek topuklu ayakkabıları atın üzengilerine sağlam bir şekilde tutunmak için giyerlerdi. Daha sonra İranlı göçmenler bu ayakkabıları Avrupa'ya getirince erkek aristokratlar daha uzun görünmek için kullanmaya başladı.
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KÜPE
İlk küpeye Antik Mısır'da rastlanıyor. Daha sonra bu takılar Babil ve Asya Medeniyetlerinde de görülüyor. O dönemlerde sadece erkeklerin kullandığı küpeler, onların toplumdaki yerine işaret ederdi. Küpe takmak, eski dönem denizcileri arasında da yaygın bir gelenekti. Denizcilerin küpe takmaları, dünyayı dolaştığı anlamına geliyordu.
Diğer bir nedeni ise uzun ve zorlu seferlerden sağ çıkmadıkları takdirde tanınmaları ve defin işlemlerini bu küpelerle karşılamaları içindir.
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HİJYENİK PED
Hijyenik pedler ünlü Amerikalı yazar, filozof, mucit ve bilim insanı Benjamin Franklin tarafından keşfedildi. Bu icadın asıl amacı yaralanan askerlerin kanamasını durdurmaktı. Pedler, daha sonra emici ve kullanımı kolay olduğu için hemşireler tarafından regl pedi olarak kullanılmaya başladı.
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CROP TOP
Son zamanlarda kadın modasında oldukça popüler hale gelen crop tişörtler ilk olarak erkekler için yapıldı. Vücut geliştirirken erkeklerin üstsüz şekilde antreman yapılmasına izin verilmediği için alt kısımlarını kestikleri bu tişörtler kullanımaya başladı. Erkekler kıyafet kurallarını çiğnememek için böyle bir yöntem buldu ancak günümüzde bu kıyafet kadınlar tarafından kullanılıyor.
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KOT PANTOLONU
Kot pantolonu ilk olarak ABD'nin San Francisco kentinde, 19. yüzyılda maden işçileri tarafından giyilmek üzere tasarlandı. Maden işçileri zorlu çalışma koşulları altında, rahat kıyafetlere ihtiyaç duyuyordu. Kot kumaşı bu ihtiyacı karşılayan mükemmel bir malzemeydi.