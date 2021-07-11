Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin kampını ziyaret eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tesislerden ayrıldı.

Sabaha saatlerinde helikopterle tesislere gelen Ali Koç, futbolcularla sohbet ettikten sonra yöneticiler Burak Kızılhan, Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç'la birlikte teknik direktör Vitor Pereira'yla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Koç, akşam antrenmanı öncesinde İstanbul'a döndü.