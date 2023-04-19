Olay, saat 12.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Hala A., kaçan topunu almak için bir evin bahçe kapısına tırmandı.

Bu sırada dengesini kaybederek düşen Hala A.'nın çenesine kapının üstünde bulunan demir korkuluk saplandı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.