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Topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde su araması yapılırken şans eseri çıkan kaplıca suyu vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Durdurulamayan kaplıca suyu 10 yıldır akıyor. Mahalle sakinlerinin uğrak yeri haline gelen suyun bulunduğu alan, doğal kaplıcayı andırıyor

31.01.2020 - 12:34 | Güncelleme:
Topraktan fışkıran kaplıca suyu
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 10 yıl önce yapılan maden suyu kazısında çıkan kaynak suyu, vatandaşların ilgi odağı oldu.

DHA'nın haberine göre 10 yıldır durmadan akan kaplıca suyu, mahalle sakinlerinin de uğrak mekanı haline geldi.

Çıkan suyun bazı hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, “Burada maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaplıca suyu fışkırdı. Suyu 55 derece akıyor. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve bir çok hastalığın şifası bu suda. 10 yıldır bu su durmadan akıyor. Vatandaşlar merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Yetkililerimizin bu konuda destek vermelerini istiyoruz. dedi.

HER DERDE DEVA

Mahalle sakinlerinden Suat Çelik, "Yaklaşık 10 yıldır bu su akıyor. Oldukça güzel bir su. Zaman zaman gelip burada duş alıyoruz. İyi geliyor. Her derde deva" ifadelerini kullandı.

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