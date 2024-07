Toprak Razgatlıoğlu üst üste kazanma rekorunu kırmak istiyor!

Dünya Superbike (WSBK) 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW adına yarıştığı Çekya'daki üç yarışı da kazanarak superpole yarışlarıyla birlikte üst üste 10. kez birinci oldu.

"ŞU AN 10 YARIŞ KAZANDIK EĞER 2 YARIŞ DAHA KAZANIRSAK YENİ BİR REKOR KIRACAĞIZ"

Superbike tarihinin üst üste yarış kazanma rekorunu Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'nın elinden almak istediğini belirten Toprak Razgatlıoğlu, "6 yarışımız kaldı. 2 hafta sonra Portekiz'de yarışımız var. Bu senenin içinde en büyük hedefim 12 yarışı üst üste kazanmak. Şu an 10 yarış kazandık eğer 2 yarış daha kazanırsak yeni bir rekor kırmış oluyoruz üst üste 12 yarış kazanarak. Şu an en büyük hedefim o. Daha sonraki tekrardan dünya şampiyonluğuna hedefi çevireceğiz. Şu an her şey yolunda gittiği için rahatlıkla hareket edebiliyoruz. Özellikle motorun üstünde çünkü puan durumunda da gerçekten büyük bir fark var. İnşallah böyle devam ettiririz ve rahat bir şampiyonluk kazanırız. Çünkü 2021'e baktığımızda 2021 yılında son yarışımda dünya şampiyonluğunu elde etmiştim. Gerçekten çok stresliydi. İnşallah bu biraz daha rahat olur. Ve şu an tabii ki de öyle gözüküyor. Sadece hata yapmadan motosiklet sürmemiz lazım" diye konuştu.