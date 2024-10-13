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        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de zirvede! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de zirvede!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında hafta sonunun ikinci yarışını da birinci bitirdi. Genel klasmanda lider durumda bulunan Toprak, gelecek hafta Jerez'de koşulacak son yarışta şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:17 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:17
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        Toprak'tan şampiyonluğa dev adım!
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        2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki etabı, 4,182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde düzenlendi.

        Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun 21 turluk ikinci ana yarışına BMW fabrika takımıyla ikinci sıradan start aldı.

        Yarışın dördüncü turunda Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçerek ikinci sıraya giren Toprak, Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista'yı da yarışın bitimine 15 tur kala geçerek yarışta liderliği 6. turda ele geçirdi.

        Yarışın kalan turlarında da liderliğini sürdüren Toprak, son turda damalı bayrağa "tek teker" üstünde giderek Estoril'de ikinci ana yarışı da birinci sırada bitirdi. Toprak, yarış sonrası Türk bayrağı ile zafer turu attı. Estoril'de iki ana yarışı da kazanarak 2'de 2 yapan Toprak, bu sezonki 17. galibiyetini kazandı.

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        Toprak Razgatlıoğlu, 18-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Jerez kentinde koşulacak Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son etabında 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak ilk yarışta 2. dünya şampiyonluğunu ilan etme olasılığını yükseltti.

        Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada "Çok mutluyum, Superpole yarışında neredeyse damalı bayrakta kaybettim. Bu hafta sonu iyi bir iş çıkardık. Şampiyonluk için iyi puanlara ihtiyacım vardı bunu başardık, takıma teşekkürler herkes iyi iş çıkardı. Jerez'de inşallah bitiririz." şeklinde konuştu.

        Estoril'de son yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci, Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista da üçüncü sırada bitirdi.

        Genel klasmanda 473 puanla ilk sırada yer alan ve en yakın rakibinin 46 puan önünde bulunan Toprak, 2024 sezon şampiyonluğu için avantajını geliştirdi. Nicolo Bulega ise genel klasmanda 427 puanla ikinci ve Alvaro Bautista da 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda 12. ve son etap yarışları 18-20 Ekim tarihlerinde Jerez'de gerçekleştirilecek.

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