Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi

DHA

İspanya´daki Navarra Pisti´nde gerçekleştirilen ikinci yarışta lider olan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 311´e çıkardı ve şampiyona liderliğine yükseldi. Toprak, kendisiyle aynı puanda olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea´yı kazandığı yarış sayısı ile geçerek zirvede yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 8'inci durak noktası 3-5 Eylül tarihlerinde Fransa´da koşulacak.