Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) üst üste ikinci kez podyuma çıktı. Sezonun beşinci yarışı olan İmola’da üçüncü olan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, altıncı durak noktası olan Jerez’de de aynı başarıyı tekrarladı. Jerez Pisti’nde koşulan ikinci yarışa 7. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçmeyi başardı.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, Michael van der Mark ve Jonathan Rea’nın ardından podyuma çıkarken, sürücüler sıralamasında 95 puanla 7. basamağa yükseldi.

"SIRA MİLLİ MARŞIMIZI DİNLETMEYE GELDİ"

İmola’da yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Razgatlıoğlu, "Ne mutlu bana ki üst üste ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardım. Bir kez daha bayrağımızın podyumda dalgalanmasına vesile olduğum için çok gururluyum. Artık sıra adında Türk geçen bir takımla Superbike Dünya Şampiyonası’nda Milli Marşımızı dinletmeye geldi. Bunu da yapacağız" diye konuştu.