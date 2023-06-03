Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Motor Sporları

Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayak ilk yarışını 3. sırada bitirmeyi başardı

Giriş: 03.06.2023 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 3. oldu
AA

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki beşinci ayak ilk yarışında 3. oldu.

Dünya Superbike Şampiyonasında sezonunun 5. ayağı, Misano Marco Simoncelli Pisti'nde bugün yapılan ilk yarışla başladı.

ALVARO BAUTİSTA 1. SIRADA

Yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek podyumdaki yerini aldı. Yarışa ilk sırada başlayan Ducati pilotu Alvaro Bautista damalı bayrağı da birinci sırada geçerken, bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi de yarışı ikinci sırada tamamladı.

HEDEF BİRİNCİLİK

Pata Yamaha Prometeon takımı ile Toprak, 2. yarışta podyumun zirvesine çıkmak için mücadele edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ağaç dalının altında kalan kadın yaralandı
Ağaç dalının altında kalan kadın yaralandı
LGS sınav duası okunuşu
LGS sınav duası okunuşu
"Ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.