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        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu: İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek gurur verici - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu: İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek gurur verici

        2024 Dünya Superbike şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, son yarışı değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:49 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:49
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        "İstiklal Marşı'mızı dinletmek gurur verici"
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        2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki son yarışta da birinci olmasının ardından "Çok güzeldi. Özellikle sezonun son yarışında İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek gurur vericiydi. İnşallah daha nice şampiyonluklara diyelim." açıklamasında bulundu.

        2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 12. ve son yarışı, İspanya'nın 4,4 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşuldu.

        Yarışın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Toprak, "Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü sezonun son yarışında Ducati'nin bu pistte bu kadar güçlü olmasının ardından onları yenerek birinci olmak gerçekten bizim gücümüze güç kattı diyebilirim." dedi.

        Sezonun son yarışını birincilikle kapatmanın ayrıca mutluluk verici olduğunu vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

        "Gerçekten Ducati iddiasını da birazcık kırdık, onların yenilmez hissettikleri bu pistte inanılmaz bir yarış sergiledik ve birinci olduk. Çok mutluyum, takımımız büyük çalıştı. Özellikle kısa yarışın ardından çünkü bize uzun yarışta çok iyi bir paket gerekiyordu, istediğimizi elde ettik. Ducatiler ve herkes, BMW'nin ve bizim pes etmediğimizi gördü. Çok çalışıp son yarışta da birinciliği tekrardan geri aldık."

        "İnşallah daha nice şampiyonluklara." diyen 2021 ve 2024 dünya şampiyonu 27 yaşındaki Toprak, "Çok güzeldi. Özellikle sezonun son yarışında İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek gurur vericiydi. İnşallah daha nice şampiyonluklara diyelim, sezonu bu şekilde kapatıyoruz. Bizleri izleyen, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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