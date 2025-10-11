Habertürk
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3

        Toprak, Portekiz'de podyumun zirvesine çıktı

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 11. ayağında Portekiz'de ilk yarışta birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 18:11 Güncelleme: 11.10.2025 - 18:23
        2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 11. ayağında mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ilk yarışı zirvede tamamladı.

        Genel klasmanda 548 puanla birinci sıraya yerleşen Toprak, ikinci Bulega ile puan farkını da 41'e yükselterek şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun sondan bir önceki etabında hafta sonunun 20 turluk ilk yarışı Estoril Pisti'nde gerçekleştirildi.

        ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İtalyan Nicolo Bulega ile büyük çekişme yaşadığı yarışta son tura çok rahat girdi ve damalı bayrağı ikinci Bulega'nın 1.948 saniye önünde bitirdi.

        Bu sezonki 20. galibiyetini kazanan dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de İstiklal Marşı'nı bir kez daha dinletti ve yarışın ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

        Estorol'di ilk yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci sırada, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada bitirdi.

        Bu sonuçla genel klasmanda 548 puanla birinci sıraya yerleşen Toprak, ikinci sıradaki Bulega ile puan farkını da 41'e yükselterek (507) şampiyonluk için avantaj yakaladı. Genel klasmanda 284 puanla Barni Spark Racing takımından İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada bulunuyor.

        Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda Estoril'de ilk yarışı, 18. sırada bitirdi.

        Sporcular, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın TSİ 16.00'da hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

