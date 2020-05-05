AA

TMO Genel Müdürlüğünden, 2020 dönemi hububat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ülkede hububat hasadının mayıs ayının ikinci yarısında başlamasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alım fiyatlarını duyurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sisteminin devam edeceği ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:

"TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 260 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 125 nokta) alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecekler. İş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, lisanslı depolar üzerinden ise pazar günü de dahil her gün alım yapılacak. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak. Böylece üreticinin ton başına ilave 10,60 lira kazancı olacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO'ya satanlara ödemeler ise en geç üç gün içerisinde yapılacak."

Üreticilerin, lisanslı depoları kullanmalarının menfaatlerine olacağının belirtildiği açıklamada, "Nitekim lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 750 TL'ye kadar ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı (5 milyon TL'ye kadar) ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.

ÇKS'YE KAYDI OLMAYAN ÜRÜNLERİNİ 2 KASIM'DAN İTİBAREN SATABİLECEK

Açıklamada ayrıca, bu yılki hasat dönemi hububat alımlarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarı üzerindeki yüzde 50 fazlasına kadar ürünün tamamının satın alınacağının belirtilerek söz konusu sisteme kayıtlı olmayan kesimlerin ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 2 Kasım'dan itibaren TMO'ya satabileceği belirtildi.

Ofisin altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticiler randevu almasına gerek duymadan ürününü istedikleri zaman ELÜS yoluyla TMO'ya satabilecek. Geçen yıl tonu 1350 olan Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday fiyatı bu yıl yüzde 22,2 artırılarak ton başına 1650 lira olarak belirlendi. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 3 ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 1700 liraya ulaşacaktır."

2020 TMO alım fiyatları şöyle:

CİNSİ ALIM FİYATI (TL/TON) MAKARNALIK BUĞDAYLAR MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup) 1.800 DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 1.575 EKMEKLİK BUĞDAYLAR SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 1.650 DİĞER EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 1.600 DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY 1.425 ARPA 1.275 ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE 1.250 KIRMIZI MERCİMEK (1. Sınıf) 3.500 YEŞİL MERCİMEK (1. Sınıf) 3.200 NOHUT (1. Sınıf) 3.350



Öte yandan açıklamada, TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerini mutlaka almaları gerektiğine işaret edilerek ÇKS bilgilerini güncellemeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerektiğini kaydedildi.

Lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na başvurarak üye olmalarının gerektiğinin belirtildiği açıklamada, ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerektiği vurgulandı.