Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını açıkladı!
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2023 yılı ton başına mısır alım fiyatını açıkladı. Yapılan bu açıklamanın ardından üretici ve tüketiciler mısır alım fiyatını araştırmaya başladı. Bu yıl 8,5 milyon ton olması beklenen mısır üretimi geçen yıla oranla aynı seviyelerde olması bekleniyor. İşte Toprak Mahsulleri Ofisi ile 2023 yılı mısır alım fiyatı...
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Üretici ve tüketiler tarafından merakla beklenen 2023 yılı mısır alım fiyatı TMO tarafından açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi mısır hasadının Ağustos ayının ilk haftasında ülke genelinde yaklaşık yüzde 8 seviyelerinde olduğunu bildirdi. Peki, "Mısır alım fiyatı ne kadar oldu?" İşte 2023 mısır alım fiyatları...
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TMO MISIR ALIM FİYATINI AÇIKLADI!
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak açıkladı.
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