Üretici ve tüketiler tarafından merakla beklenen 2023 yılı mısır alım fiyatı TMO tarafından açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi mısır hasadının Ağustos ayının ilk haftasında ülke genelinde yaklaşık yüzde 8 seviyelerinde olduğunu bildirdi. Peki, "Mısır alım fiyatı ne kadar oldu?" İşte 2023 mısır alım fiyatları...