Toprak köpek temizlik işçilerine mesai arkadaşlığı yapıyor

AA

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Toprak ismi verilen köpek, gün boyunca temizlik işçileriyle sokakları dolaşıyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık bir ay önce Başçiftlik Belediyesi araç parkında çöp toplama kamyonunun yanına gelen sahipsiz köpeğe, buradaki işçiler tarafından yiyecek verildi.

Araç parkından bir daha ayrılmayan ve işçilerin Toprak adını verdiği köpek, her gün sabah mesaiye çıkan çalışanların kullandığı çöp toplama kamyonunun peşine takılmaya başladı.

Gün boyunca çöp kamyonunun peşinde temizlik işçileriyle ilçenin sokaklarını dolaşan Toprak, çalışanların yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Mesaiyi bitiren temizlik görevlileriyle yeniden araç parkına dönen Toprak, geceyi de burada çöp toplama kamyonunun yanında geçiriyor.

Temizlik işçilerden Ahmet Eraslan, Toprak ismini verdikleri köpeğin sahipsiz olduğunu belirterek, "Çöp aracıyla devamlı gidip geliyor. Bizimle beraber çöpleri topluyor. Biz de ona iyi bakmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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