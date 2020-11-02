MasterChef Türkiye’de dün akşamın özel tarifi Somer şeften geldi. Eleme oyununda ikinci tura kalan üç yarışmacıdan istenilen yemek Somer şefin imza tabağı olan “Toprak Ana”. Yenilebilir saksı olan Toprak Ana, görüntüsü ile iştah açan nefis bir tatlı. Somer şefin anlatımıyla Toprak ana tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktaları haberimizde. Peki Toprak Ana nasıl yapılır? İşte Toprak Ana yemeği tarifi ve malzemeleri...
TOPRAK ANA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle tart hamurunu yaparak başlıyoruz su hariç bütün malzemeleri rondo da çekip hamur kıvamına getiriyoruz soğuk su ile toparlanmasını sağlayıp, elimizle son formunu veriyoruz ve streç film ile sarıp buz dolabına dinlendirmeye alıyoruz.
Kekimize başlıyoruz yumurtamızı mikserde iyice kabarttıktan sonra yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz ardından kuru malzemelerin tamamını ekleyip son çırpma işlemini tamamlıyoruz. Kelepçeli kalıba alıp bekletiyoruz. Tart hamurumuzu dolaptan çıkartıp yağlı kağıt serilmiş saksı şeklindeki kalıbımıza hamurumuzu inceltip seriyoruz, son formunu da verip içerisine tekrar yağlı kağıt serip nohut veya bilye ile kabarmasını engelleyerek kek ile birlikte fırına veriyoruz. 30 dk boyunca 175 derece de pişiriyoruz. Ürünlerimiz fırındayken duxelimiz ve peynir kremamızı yapalım. Duxel için mantarlarımızı blender da çekiyoruz, Ardından tavaya alıp taze baharatlar ve sarımsak ile çektirip ürünümüzü elde etmiş oluyoruz. Peynir kreması için bluecheese ve ekşi kremamızı blender yardımı ile çekiyoruz Rama kremayı ayrı bir mayonez tenceresinde hacim alacak şekilde mikser ile çırpıyoruz ve peynir karışımı ile fold ediyoruz, kremamız da hazır. 30 dk sonunda kekimizi çıkartıyoruz, tartımızın da içinden bilyelerimizi çıkartıp 5 dk daha pişiriyoruz. Elde ettiğimiz keki rondo da toprak formu elde edene kadar inceliyoruz. İstediğimiz sonuca ulaşınca bir miktar daha mercanköşk ekleyip tamamlıyoruz.
Sebzelerimizi kaynayan suda 2 dk blanch ediyoruz. Buzlu suyun içerisine çıkartıp renk ve dokularını korumasını sağlıyoruz. Bal limon suyu, Beyaz biber ve zeytinyağından bir reduction elde ediyoruz sebzelerimizi bunun içerisinde çevirip bekletiyoruz.
Tart hamurundan saksımızın içine taban kısmına duxel üzerine bir parmak kadar toprak onun üzerine peynir kreması onun da üzerine tekrar toprak koyarak içerisine sebzelerimizi sadece yeşil kısımları üstte kalacak şekilde gömüyoruz. Yenilebilir saksımız hazır.
TOPRAK ANA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Tart hamuru
250gr un
50gr malt unu
120gr tereyağı
1yunurta
1çorba kaşığı soğuk su
1 pinç kırmızı gıda boyası
1 pinç sarı gıda boyası
Toprak kek
200 Gr malt unu
150 Gr normal un
200 ml sıvı yağ
150 ml süt
3 yumurta
2 PK kabartma tozu
5 Gr mercanköşk
1 pinç tuz
Peynir kreması
100 Gr Rama krema
100 Gr ekşi krema
1 PK bluecheese
Lime zest
Beyaz biber
Duxell mantar
300 Gr mantar
Biberiye
Kekik
1 dış sarımsak
Tuz
Karabiber
Sebze reduction
Bal
Limon suyu
Beyaz biber
Zeytinyağı
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