Toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldi!
Toplu ulaşım zammı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısının ardından gündeme geldi. İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına, taksi ve servis ücretlerine zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İşte 2024 Ocak toplu ulaşım zammı tarifesi...
- 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından toplu ulaşıma zam geldi. Ocak ayı toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldiği açıklandı. İşte 2024 Ocak zamlı taksi, minibüs, otobüs, okul servisi ücretleri...
- 2
ULAŞIMA ZAM GELDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
- 3
ZAMLI MİNİBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da minibüs fiyatları 15 tl ile 20 tl arasinda değişen ücretlere yükseldi, minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 tl oldu.
-
- 4
TAKSİ İNDİ-BİNDİ 90 TL'YE ÇIKARILDI!
İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine %28,09 zam yapıldı, taksi indi-bindi ücreti 70 tl’den 90 tl’ye çıkarıldı.
- 5
TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINA YÜZDE 18 ZAM!
İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına %18 zam yapıldı, 15 TL olan tam biniş ücreti 18,07 TL’ye, öğrenci bileti 7,31 TL'den 8,62 TL'ye çıktı.
- 6