Toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 denetimi - HATAY

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları ve okul servislerini denetledi.Ekipler, araçlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.Sürücülerden, kapasitelerinin üzerinde ve maskesiz yolcu almamalarını isteyen ekipler, yolcuları da tedbirler konusunda uyardı.