Nasıl tedavi edilir? Nasıl önlenir?

Bu duruma yakalanmamak için önlem almak tedavi olmaktan daha kolay ve daha yararlıdır. İlaç tedavisi genellikle çok başarılıdır; antikolinerjik ve antihistaminik ilaçlar kullanılır. Yan etkiler nedeni ile her hastaya yaklaşım ve kullanılan ilaçlar farklıdır.