İstanbul Valiliği, toplu taşıma araçlarında 3'te 1 oranında yolcu alınacağını, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını açıklamıştı.

DHA'nın haberine göre, iş çıkış saatinde Kartal-Yenidoğan seferini yapan özel halk otobüsünün neredeyse tam yolcu kapasitesiyle yoluna devam ettiği görüldü. Otobüs içeriden görüntülenirken, yolcular sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

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