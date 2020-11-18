Toplu taşımada Kovid-19'a teknolojik takip

ASİS CT-City Technologies AŞ, akıllı şehir teknolojileri alanında yurt içinde ve dışında bir dizi çözüm geliştiriyor. Şirket, Kovid-19 tehdidinin ortaya çıkmasıyla sahip olduğu teknolojik birikimi kullanarak bu alana yönelik çözümlere yoğunlaştı.
ASİS CT-City Technologies AŞ Genel Müdürü Fatih Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına rağmen akıllı ve yeni nesil teknolojilerde yatırım yapmaya, yeni sistemler kurmaya devam ettiklerini söyledi.
"Termal kamera" ve "blackbody cihazları"nın Türkiye'deki proje yönetimini ve sistem entegratörlüğünü gerçekleştirmeye başladıklarını belirten Gündoğan, son derece hassas termal kameraların Kovid-19 salgınıyla mücadelede kilit rol oynadığını ifade etti. Gündoğan, çalıştıkları büyükşehirler için "Maskemat Projesi" de geliştirdiklerini bildirdi.
Türkiye'de 17'si büyükşehir olmak üzere 40 ilde ücret toplama sistemlerinin kullanıldığını, ilçelerle 65 noktada hizmet verdiklerini aktaran Gündoğan, salgın döneminde önemli bir projeye daha imza attıklarını kaydetti.
Gündoğan, geliştirdikleri teknolojiyle Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle iş birliği içinde toplu taşımada kullanan ulaşım kartlarıyla Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması kodları ve TC kimlik numarası eşleştirmelerinin aynı kart üzerinden yapılabileceği bilgisini verdi. Fatih Gündoğan, bu sayede hastalık riski taşıyanların daha kolay tespit edilebileceğini vurguladı.
- Araçlarda kullanılan sistemler güncelleniyor
Bu proje kapsamında çalıştıkları bütün belediyelerde bakanlık genelgesine uygun şekilde teknolojilerini güncellediklerini ifade eden Gündoğan, güncellemenin söz konusu belediyelerde aşama aşama devreye gireceğini söyledi. Gündoğan, şöyle konuştu:
"Bakanlığımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz çalışmayla bu tür kaos ortamına mahal verilmeyecek. Bütün vatandaşların güvenle yolculuğu devam edecek. Aynı zamanda bakanlığa yapılacak raporlamalarla karantina sürecine uymayanlara idari cezalar verilebilecek. Ekim itibarıyla altyapı ve teknolojilerimizde yaptığımız çalışmaları belediyelerimize sunduk. Kartların kişiselleştirilmesi ve HES kodu eşleştirmeleri, hazırladığımız web ve mobil uygulamalardan kolaylıkla yapılabilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz bütün illerimize en hızlı şekilde gerekli altyapıyı sağlamış bulunmaktayız. Belediyelerimizin Sağlık Bakanlığı ile imzalayacakları protokoller doğrultusunda anlık HES sorgulaması yapılarak güvenli ve sağlıklı bir seyahat imkanı sağlanacak."
- Uygulama nasıl olacak?
Fatih Gündoğan'ın verdiği bilgiye göre, belediyelerde kullanılan toplu taşım kartlarının özelliklerine göre uygulama farklı senaryolarla hayata geçirilebilecek.
Bu senaryoların işletilebilmesi için belediyelerin Sağlık Bakanlığı ile önce test, sonra üretim ortamı için e-imzalı protokol sürecini işletmesine ihtiyaç bulunuyor.
Uygulama için yolcuların kişiselleştirilmiş kartlarının HES koduyla, anonim kartlarının ise TC kimlik numarası ve HES koduyla eşlenmesi gerekiyor.
Ekim ayı itibarıyla 35 şehirde Kart ID, kimlik numarası ve HES kodu eşleme talepleri "https://www.akillibiletim.com/HesMatch.aspx" adresi üzerinden alınmaya başlandı. Bu sayede belediyeler ile Sağlık Bakanlığı arasındaki imza süreci tamamlanıncaya kadar yolcuların HES kodlarını eşleyebilmeleri amaçlanıyor. Belediyeler protokol süreçlerini tamamladığında bu ekranda HES kodu ve "TC kimlik numarası/Yabancı kimlik numarası/Pasaport No"nun eşlendiğinin kontrolünü yapıp kaydedebilecekler.
Test uygulamasına başlamaya hazırlanan şirket, bu sistemi devreye aldığında Türkiye'nin yaklaşık üçte birinde kullanılabilir olacak.
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