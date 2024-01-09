Toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldi!
Toplu ulaşım zammı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısının ardından gündeme geldi. İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına, taksi ve servis ücretlerine zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İşte 2024 Ocak toplu ulaşım zammı tarifesi...
- 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından toplu ulaşıma zam geldi. Ocak ayı toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldiği açıklandı. İşte 2024 Ocak zamlı taksi, minibüs, otobüs, okul servisi ücretleri...
- 2
ULAŞIMA ZAM GELDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.
Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.
- 3
ZAMLI MİNİBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da minibüs fiyatları 15 tl ile 20 tl arasinda değişen ücretlere yükseldi, minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 tl oldu.
-
- 4
TAKSİ İNDİ-BİNDİ 90 TL'YE ÇIKARILDI!
İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine %28,09 zam yapıldı, taksi indi-bindi ücreti 70 tl’den 90 tl’ye çıkarıldı.
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.
Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.
- 5
TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINA YÜZDE 18 ZAM!
İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına %18 zam yapıldı, 15 TL olan tam biniş ücreti 18,07 TL’ye, öğrenci bileti 7,31 TL'den 8,62 TL'ye çıktı.
- 6
OKUL SERVİS ÜCRETİ ZAMMI İKİNCİ YARIYILDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1300 liradan 1665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı.
-