İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi! Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı. Buna göre, 2024 yılında tüm ulaşım fiyatları değişti. Ocak ayından itibaren toplu taşımada yüzde 18, taksi ve servis ücretlerinde de yüzde 28,09 oranında artırıma gidildi. Peki, toplu taşımaya yapılan zamlar sonrasında güncel toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...
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Yeni yıla girmemizle beraber, İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldığı duyuruldu. Buna göre; Toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 artırıldı. Zamlardan sonra İstanbullular, güncel toplu taşıma fiyatlarını araştırıyor. İşte, 2024 toplu taşıma ücretleri ile metro, tramvay, Marmaray, metrobüs ve minibüs fiyatları...
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İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM GELDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
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2024 ZAMLI İETT ÜCRET TARİFESİ
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla;
İstanbulkart tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya,
Öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya,
İndirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.
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2024 ÖĞRENCİ VE MAVİ KART ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Öğrenci aylık akbil 2024 fiyatı ise 250 liraya oldu. Sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 liraya yükselirken Mavi kart aylık ücreti ise tam 1388 lira oldu.
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2024 METRO ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Yeni gelen zamla beraber; metro için tam bilet 17.70 TL, öğrenci bileti 8.64 TL, indirimli ise 12.67 TL oldu.
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ZAMLI MİNİBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da minibüs fiyatları 15 tl ile 20 tl arasinda değişen ücretlere yükseldi, minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 tl oldu.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.
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MARMARAY FİYATI NE KADAR OLDU?
Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.
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OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
İstanbul'da servis ücretlerineyüzde 28,09 zam geldi. İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde 1300 TL olan aylık 0-1 km ücreti 1665 TL’ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL’ye yükseltildi.
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TAKSİ İNDİ-BİNDİ 90 TL'YE ÇIKARILDI!
İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine %28,09 zam yapıldı, taksi indi-bindi ücreti 70 tl’den 90 tl’ye çıkarıldı.
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.
Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.
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METROBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Metrobüs tam bilet 26,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.
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