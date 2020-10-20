Toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin birçok noktasında Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulama yaptı.Ekipler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve taksilerde, sosyal mesafe ve maske kullanımını denetledi.Toplu taşıma araçlarındaki kişilere Kovid-19 tedbirlerini anlatan ekipler, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.Ekipler, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerini de durdurarak, evrak ve kask kontrolü de yaptı.