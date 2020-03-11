11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toplu taşıma araçları, cami ve parklar dezenfekte edildi - YOZGAT
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Belediye ekiplerinin dezenfekte çalışması- Halk otobüslerinde yapılan çalışma- Otobüsü temizleyen şoför- Şoförün konuşması- Parklarda yapılan dezenfekte çalışması- Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman'ın açıklaması- Cami ve umumi tuvaletlerdeki çalışma
Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de koronavirüs önlemleriSİVAS (AA) - Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışmaları yapıldı.Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 257 toplu taşıma aracını dezenfekte etti.Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, yaptığı açıklamada, halk sağlığının önemli olduğunu vurguladı.Belediye olarak toplu taşıma araçlarındaki hijyeni daha iyi hale getirmek için ilaçlama yaptıklarını aktaran Işık, "Halkımızın yoğun kullandığı yerlerde, terminalde, kapalı mekanlarda, kapalı çarşılarda ilaçlama çalışmalarını devam ettireceğiz." dedi.Işık, dünyada salgın haline gelen koronavirüse karşı son derece titiz çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Akan ve durgun sularda ilaçlama yaparak vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi için gerekli bütün önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.Öte yandan Sivas Belediyesi, Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında hayvan barınağını ziyarete kapattı.Ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığının korunması amacıyla ziyarete kapatılan barınakta, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.- YozgatYozgat Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 59 halk otobüsü ile camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, koronavirüse karşı birçok tedbir aldıklarını, toplu taşıma araçlarının yanı sıra cami, çocuk parkı ve umumi tuvaletlerde dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını ve bunu aralıklarla sürdüreceklerini söyledi.- KırşehirKırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, yeraltı çarşısı, Cacabey Meydanı ve ana caddelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, çalışmaların periyodik olarak sürdürüldüğünü bildirdi.Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, olası koronavirüs şüphesine karşı önlem aldığını kaydeden Ekicioğlu, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de Kırşehirli hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek." şeklinde konuştu.Kent genelinde okullarda da dezenfekte çalışması yapıldı.
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