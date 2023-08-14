Memur ve emeklilerin toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?
Toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Gözler 2024 - 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri için hükümetin ilk zam teklifine çevrildi. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifini 14 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor. İşte 2023 toplu sözleşme zammında son durum...
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Toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos tarihinde başlayan süreç devam ediyor. Milyonlarca memur ve emeklisi tarafından merak edilen teklif 14 Ağustos'ta netlik kazanacak. Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN
Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.
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EN GEÇ AY SONUNA KADAR SONUÇLANACAK
Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.
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"BU HAFTA GÖRÜŞMELERİN SEYRİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.
Tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin ardından yeni hafta itibarıyla görüşmelerde kritik aşamaya geçildiğini ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:
"Çalışma takvimine göre bu hafta hükümet iki kere masaya teklif sunacak. Bunlardan ilkini yarın bekliyoruz. Yarın ki teklifi yeterli bulmamamız durumunda hükümet 17 Ağustos Perşembe günü yeni bir teklifle masaya gelecek. Bundan dolayı bu hafta görüşmelerin seyri açısından oldukça önemli. Kamu işvereni, enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli. Makul taleplerimiz karşılık bulmalı ve sözleşme masada uzlaşıyla imzalanmalı."
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MEMURLAR 3'ER AYLIK ZAM İSTEDİ
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.