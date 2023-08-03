Toplu sözleşme 2. toplantısı ne zaman? Memur ve emeklilerin toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklileri tarafından merakla beklenen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 1 Ağustos Salı günü gerçekleşti. Yaşanan bu gelişmenin ardından toplu sözleşme kapsamında 2. toplantının yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi Temmuz ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselmişti. İşte 2023 Toplu sözleşme 2. toplantı tarihi...
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kamu toplu sözleşmesinin takvimini açıkladı. Bilindiği üzere ilk toplantı 1 Ağustos Salı günü yapılmıştı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme görüşmelerinin 2. toplantı tarihi belli oldu. Peki, "Toplu sözleşme 2. toplantısı ne zaman? Memur ve emeklilerin toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2. TOPLANTI NE ZAMAN?
7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimini Bakan Vedat Işıkhan ile netleştirdiklerini belirten Yalçın yaptığı açıklamada, " "Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek. Daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. Sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi, devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustos’ta heyet bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos'ta 2'nci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. " dedi.
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TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTI TAKVİMİ
2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi
15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması
16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı
21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması
22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci
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2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin TL’den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1650 TL'nin tazminini istiyoruz. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak; 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci 3 ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1'inci 6 ayda yüzde 25 ve 2'nci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" dedi. Yalçın, "2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır" dedi.
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KAMU 15 AĞUSTOS’TA TEKLİFİNİ DUYURACAK
Sendikalar toplu sözleşme zammı görüşmelerine ilişkin tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise Bakan Işıkhan’ın katılımıyla 15 Ağustos’ta tekliflerini duyuracak.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplu sözleşme zammı görüşmelerinin ardından 21 Ağustos’ta karar kamuoyu ile paylaşılacak.
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MEMUR-SEN TALEPLERİNİ AÇIKLADI!
Memur-Sen, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme'ye dair taleplerini Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
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DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYDA YÜZDE 10 ARTIŞ TALEP ETTİ
Memur-Sen, memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda ise yüzde 10 artış talep etti.
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GENEL BAŞKAN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA
Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın toplantıda, kamu işvereninin, adil bölüşümü, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin hukukunu, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek için toplu sözleşme masasını bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi.
Ocak ayından bu yana dolar kurunda yüzde 46, gram altında yüzde 47, son 1 ayda ise akaryakıtta yüzde 40'ın üzerinde artışın yaşandığına dikkati çeken Yalçın, "Bu noktada, kamu işveren tarafı da mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak; alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir." dedi.
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"YÜZDE 110 ARTIŞ TEKLİF EDİYORUZ"
"Geçtiğimiz iki yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış talep ediyoruz. İki yıllık süreçte toplam yüze 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacaktır."