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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Toplu sözleşme 4. toplantısı ne zaman? İşte 2023 toplu iş sözleşmesi toplantı takvimi ve son gelişmeler! - Merak Edilenler Haberleri

        Toplu sözleşme 4. toplantısı ne zaman? İşte 2023 toplu iş sözleşmesi toplantı takvimi ve son gelişmeler!

        Toplu sözleşme görüşmelerinde 4. toplantı için beklenen tarih geldi çattı. 2023 toplu iş sözleşmesi toplantı takvimine göre müzakerelerin bugün sona erecek ve gözler 4. toplantıya çevrilecek. İşte, binlerce memur ve emekli tarafından büyük bir merakla beklenen toplu iş sözleşmesinin yeni toplantısı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 09:38
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        • 1

          Toplu iş sözleşmesi toplantılarında bu kez 4. toplantı için geri sayıma geçilmiş durumda. Söz konusu duruma ilişkin 4 milyondan fazla memur ve 2,5 milyona yakın emekli aramalar yapıyor. İşte, gerek Memur-Sen tarafından yapılan açıklamalar gerekse yeni toplantı ile ilgili bilgiler...

        • 2

          TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Toplu sözleşme toplantısı bugün (22 Ağustos 2023 Salı) gerçekleştirilecek.

        • 3

          MEMUR-SEN'DEN YÜZDE 70 ZAM TALEBİ

          Memur-Sen toplu sözleşme zammında yüzde 70 zam talep etti.

          "Toplu sözleşme görüşmelerinde 21. günü geride bırakıyoruz. Son 36 saatine girdiğimiz görüşmelerin kritik kavşağında sizleri bilgilendirmek, yaşanan süreci özetlemek ve geldiğimiz aşamayı paylaşmak için bir aradayız." ifadelerini kullanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Refah payı isteğimiz, enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil, alım gücümüzü koruyacak güçlü bir enstrümandır. Kamu İşvereni ve hükümetten yarın, aileleriyle birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen’e imza attıracak teklifi bekliyoruz." dedi.

        • 4

          BAKAN IŞIKHAN'DAN 2 YIL İÇİN YÜZDE 34 ZAM TEKLİFİ!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ikinci toplantısında Kamu İşveren Heyeti adına, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Zam teklifini yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Kamu Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

        • 5

          KAMU İŞVEREN HEYETİ YENİ BİR ZAM TEKLİFİ SUNACAK

          Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Öte yandan Kamu İşveren Heyeti'nin bugün yapılacak olan üçüncü toplantıda yeni bir zam teklifi sunması bekleniyor.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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